Щелочная батарея Condtrol AA LR6 4шт
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
батарея
Материал
металл
Особенности
алкалиновые элементы питания с повышенной емкостью для измерительной техники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб.
В наличии
Код товара: 743329
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Загружаем...
200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
батарея
Материал
металл
Особенности
алкалиновые элементы питания с повышенной емкостью для измерительной техники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х1
Вес, г.
50
Описание товара Щелочная батарея Condtrol AA LR6 4шт
Высокоемкие алкалиновые элементы питания пальчикового типа (AA) с номинальным напряжением 1.5 В. Разработаны специально для профессионального измерительного инструмента с высоким энергопотреблением, такого как лазерные нивелиры, дальномеры и пирометры. Благодаря стабильному химическому составу на основе диоксида марганца и цинка, батареи обеспечивают длительный срок службы, низкий уровень саморазряда и сохраняют работоспособность при отрицательных температурах на строительной площадке. В комплекте поставляется 4 штуки в блистере.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
батарея
Материал
металл
Особенности
алкалиновые элементы питания с повышенной емкостью для измерительной техники
Страна производитель
Китай
Высокоемкие алкалиновые элементы питания пальчикового типа (AA) с номинальным напряжением 1.5 В. Разработаны специально для профессионального измерительного инструмента с высоким энергопотреблением, такого как лазерные нивелиры, дальномеры и пирометры. Благодаря стабильному химическому составу на основе диоксида марганца и цинка, батареи обеспечивают длительный срок службы, низкий уровень саморазряда и сохраняют работоспособность при отрицательных температурах на строительной площадке. В комплекте поставляется 4 штуки в блистере.
Щелочная батарея Condtrol AA LR6 4шт - стоимость товара 200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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