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Переходной винт с 5/8" на 1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходной винт с 5/8" на 1/4"

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Переходной винт с 5/8&quot; на 1/4&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638420
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Переходной винт с 5/8" на 1/4"
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х2
Вес, г.
10

Описание товара Переходной винт с 5/8" на 1/4"

Переходной винт Condtrol предназначен для оснащения лазерных приборов. Используется в случае, если невозможно соединить штатив с устройством без переходников. Позволяет выполнить переход с одного диаметра на другой. Обеспечивает крепкое и надежное соединение.

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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Переходной винт Condtrol предназначен для оснащения лазерных приборов. Используется в случае, если невозможно соединить штатив с устройством без переходников. Позволяет выполнить переход с одного диаметра на другой. Обеспечивает крепкое и надежное соединение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходной винт с 5/8" на 1/4" - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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