Крепление Condtrol 1-7-011
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Характеристики
Тип товара
Крепления
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
В наличии
Код товара: 269956
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 390 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепления
Дополнительно
тип резьбы 5/8
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
400
Описание товара Крепление Condtrol 1-7-011
Wall Mount CONDTROL – универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL. Разработано специально для монтажа нивелиров на стене или строительном профиле. В тыльной части Wall Mount CONDTROL имеется два мощных магнита и отверстие для крепления на саморез. Универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL имеет микролифт для плавной подстройки высоты опорной оси нивелира.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Крепления
Дополнительно
тип резьбы 5/8
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Wall Mount CONDTROL – универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL. Разработано специально для монтажа нивелиров на стене или строительном профиле. В тыльной части Wall Mount CONDTROL имеется два мощных магнита и отверстие для крепления на саморез. Универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL имеет микролифт для плавной подстройки высоты опорной оси нивелира.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Крепление Condtrol 1-7-011 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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