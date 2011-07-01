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Крепление Condtrol 1-7-011 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепление Condtrol 1-7-011

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Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 1
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Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 7
Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 8
Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепления
Материал
пластик
  • Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 1
  • Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 2
  • Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 3
  • Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 4
  • Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 5
  • Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 6
  • Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 7
  • Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 8
  • Крепление Condtrol 1-7-011 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269956
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Крепление Condtrol 1-7-011
1 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Крепления
Дополнительно
тип резьбы 5/8
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
400

Описание товара Крепление Condtrol 1-7-011

Wall Mount CONDTROL – универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL. Разработано специально для монтажа нивелиров на стене или строительном профиле. В тыльной части Wall Mount CONDTROL имеется два мощных магнита и отверстие для крепления на саморез. Универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL имеет микролифт для плавной подстройки высоты опорной оси нивелира.

Отзывы о товаре Крепление Condtrol 1-7-011




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Крепления
Дополнительно
тип резьбы 5/8
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Wall Mount CONDTROL – универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL. Разработано специально для монтажа нивелиров на стене или строительном профиле. В тыльной части Wall Mount CONDTROL имеется два мощных магнита и отверстие для крепления на саморез. Универсальное крепление для лазерных нивелиров CONDTROL имеет микролифт для плавной подстройки высоты опорной оси нивелира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление Condtrol 1-7-011 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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