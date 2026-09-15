Описание товара Элевационный штатив HD200 CONDTROL

Надежный и удобный в эксплуатации штатив HD200 предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 2м. Этот универсальный раздвижной инструмент можно использовать на улице и в помещении. Применение HD200 существенно повысит эффективность работ в сфере геодезии, строительства, ремонта и дизайна, в том числе ландшафтного. С его помощью вы сможете быстро и максимально точно выполнять задачи, связанные с разметкой и измерениями. Максимальная устойчивостьНаличие даже минимального отклонения может привести к искажениям измерений или разметки. Для предотвращения таких ситуаций телескопические ножки штатива HD200 оснащены стопорными цепями. В помещении и на улицеНа ножках штатива HD200 имеются металлические шипы. С их помощью инструмент можно установить как на твердых поверхностях, таких как асфальт, бетонная или деревянная площадка, так и на мягком грунте (песок, земля). Колпачки из твердой резины защитят пол от царапин, если работы проводятся в помещении. Элевационная головкаШтатив HD200 оснащен удобным механизмом регулировки высоты положения прибора. Наличие элевационной головки способствует быстрому проведению замеров и соответственно ускоряет процесс работы. Насечки на секции штатива обеспечивают плавный подъем и опускание прибора, а измерительная шкала позволяет максимально точно определить необходимую высоту. Надежная фиксацияДля удобства установки ножки инструмента оснащены прочными креплениями-клипсами. В отличие от болтов и муфт такие зажимы фиксируются намного проще и быстрее. Поворотная платформаНаличие поворотной площадки в основании еще одно весомое преимущество штатива HD200. Вам не придется вручную переустанавливать закрепленный на штативе нивелир. Вы сможете работать по всему периметру объекта, не меняя положение прибора. Если точность измерений и качество работы имеют для вас значение, обратите внимание на штатив HD200! Этот надежный и удобный в эксплуатации инструмент станет вашим незаменимым помощником.