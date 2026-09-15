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Элевационный штатив HD200 CONDTROL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Элевационный штатив HD200 CONDTROL

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Элевационный штатив HD200 CONDTROL - фото 4
Элевационный штатив HD200 CONDTROL - фото 5
Элевационный штатив HD200 CONDTROL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Особенности
элевационная головка
  • Элевационный штатив HD200 CONDTROL - фото 1
  • Элевационный штатив HD200 CONDTROL - фото 2
  • Элевационный штатив HD200 CONDTROL - фото 3
  • Элевационный штатив HD200 CONDTROL - фото 4
  • Элевационный штатив HD200 CONDTROL - фото 5
  • Элевационный штатив HD200 CONDTROL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб. 
Начислим 884 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Элевационный штатив HD200 CONDTROL
14 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Штативы
Дополнительно
максимальная высота 103-200 см
Особенности
элевационная головка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х45х17
Вес, кг.
5.2

Описание товара Элевационный штатив HD200 CONDTROL

Надежный и удобный в эксплуатации штатив HD200 предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 2м. Этот универсальный раздвижной инструмент можно использовать на улице и в помещении. Применение HD200 существенно повысит эффективность работ в сфере геодезии, строительства, ремонта и дизайна, в том числе ландшафтного. С его помощью вы сможете быстро и максимально точно выполнять задачи, связанные с разметкой и измерениями. Максимальная устойчивостьНаличие даже минимального отклонения может привести к искажениям измерений или разметки. Для предотвращения таких ситуаций телескопические ножки штатива HD200 оснащены стопорными цепями. В помещении и на улицеНа ножках штатива HD200 имеются металлические шипы. С их помощью инструмент можно установить как на твердых поверхностях, таких как асфальт, бетонная или деревянная площадка, так и на мягком грунте (песок, земля). Колпачки из твердой резины защитят пол от царапин, если работы проводятся в помещении. Элевационная головкаШтатив HD200 оснащен удобным механизмом регулировки высоты положения прибора. Наличие элевационной головки способствует быстрому проведению замеров и соответственно ускоряет процесс работы. Насечки на секции штатива обеспечивают плавный подъем и опускание прибора, а измерительная шкала позволяет максимально точно определить необходимую высоту. Надежная фиксацияДля удобства установки ножки инструмента оснащены прочными креплениями-клипсами. В отличие от болтов и муфт такие зажимы фиксируются намного проще и быстрее. Поворотная платформаНаличие поворотной площадки в основании еще одно весомое преимущество штатива HD200. Вам не придется вручную переустанавливать закрепленный на штативе нивелир. Вы сможете работать по всему периметру объекта, не меняя положение прибора. Если точность измерений и качество работы имеют для вас значение, обратите внимание на штатив HD200! Этот надежный и удобный в эксплуатации инструмент станет вашим незаменимым помощником.

Отзывы о товаре Элевационный штатив HD200 CONDTROL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Штативы
Дополнительно
максимальная высота 103-200 см
Особенности
элевационная головка
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный и удобный в эксплуатации штатив HD200 предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 2м. Этот универсальный раздвижной инструмент можно использовать на улице и в помещении. Применение HD200 существенно повысит эффективность работ в сфере геодезии, строительства, ремонта и дизайна, в том числе ландшафтного. С его помощью вы сможете быстро и максимально точно выполнять задачи, связанные с разметкой и измерениями. Максимальная устойчивостьНаличие даже минимального отклонения может привести к искажениям измерений или разметки. Для предотвращения таких ситуаций телескопические ножки штатива HD200 оснащены стопорными цепями. В помещении и на улицеНа ножках штатива HD200 имеются металлические шипы. С их помощью инструмент можно установить как на твердых поверхностях, таких как асфальт, бетонная или деревянная площадка, так и на мягком грунте (песок, земля). Колпачки из твердой резины защитят пол от царапин, если работы проводятся в помещении. Элевационная головкаШтатив HD200 оснащен удобным механизмом регулировки высоты положения прибора. Наличие элевационной головки способствует быстрому проведению замеров и соответственно ускоряет процесс работы. Насечки на секции штатива обеспечивают плавный подъем и опускание прибора, а измерительная шкала позволяет максимально точно определить необходимую высоту. Надежная фиксацияДля удобства установки ножки инструмента оснащены прочными креплениями-клипсами. В отличие от болтов и муфт такие зажимы фиксируются намного проще и быстрее. Поворотная платформаНаличие поворотной площадки в основании еще одно весомое преимущество штатива HD200. Вам не придется вручную переустанавливать закрепленный на штативе нивелир. Вы сможете работать по всему периметру объекта, не меняя положение прибора. Если точность измерений и качество работы имеют для вас значение, обратите внимание на штатив HD200! Этот надежный и удобный в эксплуатации инструмент станет вашим незаменимым помощником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Элевационный штатив HD200 CONDTROL - данный товар вы можете купить по цене 14910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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