Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб.
В наличии
Код товара: 638423
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х87х4
Вес, г.
800
Описание товара Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff
CONDTROL Flexi Staff – телескопическая рейка, предназначенная для точной разметки при работе с лазерными нивелирами. Используя в работе рейку CONDTROL Flexi Staff, вы можете не волноваться, на каком уровне находится лазерный нивелир. Благодаря подвижному блоку вы быстро определите разницу высот и избежите ошибок. Телескопическая рейка CONDTROL Flexi Staff значительно упрощает разметку, увеличивает точность и служит прекрасным дополнением при работе с построителями плоскостей.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
CONDTROL Flexi Staff – телескопическая рейка, предназначенная для точной разметки при работе с лазерными нивелирами. Используя в работе рейку CONDTROL Flexi Staff, вы можете не волноваться, на каком уровне находится лазерный нивелир. Благодаря подвижному блоку вы быстро определите разницу высот и избежите ошибок. Телескопическая рейка CONDTROL Flexi Staff значительно упрощает разметку, увеличивает точность и служит прекрасным дополнением при работе с построителями плоскостей.
Телескопическая нивелирная рейка CONDTROL Flexi Staff - по цене 4570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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