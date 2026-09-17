Измерительное колесо (курвиметр) с металлическим шасси и рукояткой Kraftool 34756, 0,1 - 99999,9 м,
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
металл, полиуретан
Телескопический
Да
Особенности
металлическое дисковое шасси, механический счетчик до 99999 м, складная металлическая рукоятка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
В наличии
Код товара: 742289
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
металл, полиуретан
Телескопический
Да
Особенности
металлическое дисковое шасси, механический счетчик до 99999 м, складная металлическая рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х16х15
Вес, кг.
1.25
Описание товара Измерительное колесо (курвиметр) с металлическим шасси и рукояткой Kraftool 34756, 0,1 - 99999,9 м,
Высокоточный профессиональный курвиметр для измерения расстояний на открытой местности, дорогах и пересеченном рельефе. Модель оснащена прочным стальным литым шасси и долговечным дисковым колесом с износостойким полиуретановым протектором, исключающим проскальзывание. Надежный механический счетчик регистрирует дистанцию до 99999.9 метров и сбрасывается одним нажатием. Складная металлическая рукоятка с надежными фиксаторами и эргономичной ручкой обеспечивает удобство при частой транспортировке.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
металл, полиуретан
Телескопический
Да
Особенности
металлическое дисковое шасси, механический счетчик до 99999 м, складная металлическая рукоятка
Страна производитель
Китай
Высокоточный профессиональный курвиметр для измерения расстояний на открытой местности, дорогах и пересеченном рельефе. Модель оснащена прочным стальным литым шасси и долговечным дисковым колесом с износостойким полиуретановым протектором, исключающим проскальзывание. Надежный механический счетчик регистрирует дистанцию до 99999.9 метров и сбрасывается одним нажатием. Складная металлическая рукоятка с надежными фиксаторами и эргономичной ручкой обеспечивает удобство при частой транспортировке.
Измерительное колесо (курвиметр) с металлическим шасси и рукояткой Kraftool 34756, 0,1 - 99999,9 м, - купить по цене 4940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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