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Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL

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Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 2
Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 3
Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 4
Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 5
Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 6
Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 7
Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
  • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 1
  • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 2
  • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 3
  • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 4
  • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 5
  • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 6
  • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 7
  • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL
4 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х25
Вес, кг.
3

Описание товара Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL

CONDTROL Wheel Tronic – электронный курвиметр для быстрого и точного измерения криволинейных участков или участков большой протяженности (дорога с выраженной рельефной поверхностью, извилистая дорога, коммуникации, железнодорожные пути и т. д). Результаты измерения отображаются на ЖК-дисплее, которые при необходимости можно занести в память курвиметра. Широкий функционал дорожного колеса CONDTROL Wheel Tronic позволяет проводить измерения быстро, точно и с максимальным удобством.

Отзывы о товаре Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL Wheel Tronic – электронный курвиметр для быстрого и точного измерения криволинейных участков или участков большой протяженности (дорога с выраженной рельефной поверхностью, извилистая дорога, коммуникации, железнодорожные пути и т. д). Результаты измерения отображаются на ЖК-дисплее, которые при необходимости можно занести в память курвиметра. Широкий функционал дорожного колеса CONDTROL Wheel Tronic позволяет проводить измерения быстро, точно и с максимальным удобством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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