Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
В наличии
Код товара: 638426
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х25
Вес, кг.
3
Описание товара Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL
CONDTROL Wheel Tronic – электронный курвиметр для быстрого и точного измерения криволинейных участков или участков большой протяженности (дорога с выраженной рельефной поверхностью, извилистая дорога, коммуникации, железнодорожные пути и т. д). Результаты измерения отображаются на ЖК-дисплее, которые при необходимости можно занести в память курвиметра. Широкий функционал дорожного колеса CONDTROL Wheel Tronic позволяет проводить измерения быстро, точно и с максимальным удобством.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
CONDTROL Wheel Tronic – электронный курвиметр для быстрого и точного измерения криволинейных участков или участков большой протяженности (дорога с выраженной рельефной поверхностью, извилистая дорога, коммуникации, железнодорожные пути и т. д). Результаты измерения отображаются на ЖК-дисплее, которые при необходимости можно занести в память курвиметра. Широкий функционал дорожного колеса CONDTROL Wheel Tronic позволяет проводить измерения быстро, точно и с максимальным удобством.
Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL