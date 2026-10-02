Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб.
В наличии
Код товара: 269959
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.2х0.2
Вес, кг.
4.41
Описание товара Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019
CONDTROL GEO S6-2 – алюминиевый раздвижной штатив с плоской площадкой для установки нивелиров и теодолитов. Надежная фиксация ножек с помощью зажимных винтов. Становой винт с дюймовой резьбой. Легкий и прочный материал обуславливает сравнительно небольшой вес штатива, а удобство переноски обеспечивает наличие регулируемого плечевого ремня. арт. 2-17-019
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
CONDTROL GEO S6-2 – алюминиевый раздвижной штатив с плоской площадкой для установки нивелиров и теодолитов. Надежная фиксация ножек с помощью зажимных винтов. Становой винт с дюймовой резьбой. Легкий и прочный материал обуславливает сравнительно небольшой вес штатива, а удобство переноски обеспечивает наличие регулируемого плечевого ремня. арт. 2-17-019
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Штатив Condtrol GEO S6-2 2-17-019 - данный товар вы можете купить по цене 5960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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