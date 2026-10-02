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Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M

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Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 1
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 2
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 3
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 4
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 5
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 6
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 7
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 8
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 9
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 10
Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 1
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 2
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 3
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 4
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 5
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 6
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 7
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 8
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 9
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 10
  • Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641040
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.07х0.03
Вес, кг.
1.5

Описание товара Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M

Телескопическая алюминиевая нивелирная рейка CONDTROL TS 5M пользуется заслуженной популярностью среди геодезистов, картографов и строителей. Миллиметровая шкала на обратной стороне расширяет возможности использования реек, а небольшой размер и вес делают их удобными и мобильными. Длина рейки – 5 м.

Отзывы о товаре Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопическая алюминиевая нивелирная рейка CONDTROL TS 5M пользуется заслуженной популярностью среди геодезистов, картографов и строителей. Миллиметровая шкала на обратной стороне расширяет возможности использования реек, а небольшой размер и вес делают их удобными и мобильными. Длина рейки – 5 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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