Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641040
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.07х0.03
Вес, кг.
1.5
Описание товара Нивелирная рейка CONDTROL TS 5M
Телескопическая алюминиевая нивелирная рейка CONDTROL TS 5M пользуется заслуженной популярностью среди геодезистов, картографов и строителей. Миллиметровая шкала на обратной стороне расширяет возможности использования реек, а небольшой размер и вес делают их удобными и мобильными. Длина рейки – 5 м.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Телескопическая алюминиевая нивелирная рейка CONDTROL TS 5M пользуется заслуженной популярностью среди геодезистов, картографов и строителей. Миллиметровая шкала на обратной стороне расширяет возможности использования реек, а небольшой размер и вес делают их удобными и мобильными. Длина рейки – 5 м.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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