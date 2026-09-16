Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4")
Оригинальный товар
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Характеристики
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
телескопическая штанга, пузырьковый уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 717322
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Пузырьковый уровень
Да
Особенности
телескопическая штанга, пузырьковый уровень
Размеры в упаковке, см
52х11х11
Вес, кг.
1.05
Описание товара Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4")
Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 1,4 м. Аксессуар подходит как для дальномеров, так и для нивелиров с резьбой 1/4”. Центральная элевационная секция позволяет настроить точную высоту.
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Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой предназначен для установки измерительных приборов на высоту до 1,4 м. Аксессуар подходит как для дальномеров, так и для нивелиров с резьбой 1/4”. Центральная элевационная секция позволяет настроить точную высоту.
Штатив CONDTROL H140 с элевационной головкой (1/4") - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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