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Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная)

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Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) - фото 1
Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) - фото 2
Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) - фото 3
Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
  • Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) - фото 1
  • Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) - фото 2
  • Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) - фото 3
  • Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная)

Магнитная лазерная мишень с подставкой предназначена для работы с лазерными нивелирами, оснащенными зеленым лазером. Этот аксессуар поможет вам производить разметку потолочных систем или каркасных конструкций, например под гипсокартон. Встроенный магнит позволит прикрепить мишень к потолочным направляющим или на каркасный профиль, а подставка позволит поставить мишень на пол или лаг. Мишень на своей поверхности имеет линейную разметку, которая позволит вам определить отклонение от номинального уровня и переносить контрольные точки при разметке лазерным нивелиром.

Отзывы о товаре Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитная лазерная мишень с подставкой предназначена для работы с лазерными нивелирами, оснащенными зеленым лазером. Этот аксессуар поможет вам производить разметку потолочных систем или каркасных конструкций, например под гипсокартон. Встроенный магнит позволит прикрепить мишень к потолочным направляющим или на каркасный профиль, а подставка позволит поставить мишень на пол или лаг. Мишень на своей поверхности имеет линейную разметку, которая позволит вам определить отклонение от номинального уровня и переносить контрольные точки при разметке лазерным нивелиром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитная мишень для лазерного нивелира (зелёная) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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