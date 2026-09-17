Top.Mail.Ru
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 1
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 2
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 3
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 4
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 5
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 6
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 7
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 8
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 9
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 10
Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Расположение двигателя
продольное
Скорость вращения цепи, м/с
4.8
Длина шины, дюйм
4
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
28
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 1
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 2
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 3
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 4
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 5
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 6
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 7
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 8
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 9
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 10
  • Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743124
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P.I.T.
Комплектация
Аккумуляторная цепная пила, Шина пильная, Пильная цепь, Инструкция по эксплуатации, Коробка
Тип двигателя
щеточный
Напряжение, В
20
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
4.8
Длина шины, дюйм
4
Длина шины, см
10
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
28
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
120х120х340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х12
Вес, кг.
1.12

Описание товара Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A

Цепная аккумуляторная мини-пила PKE20H-100A входит в семейство инструментов единой аккумуляторной системы OnePower20V. К инструменту подходят все аккумуляторы и зарядные устройства семейства OnePower20V. Легкий, удобный и компактный инструмент для работы на даче и в саду. Подойдет для обрезки веток и пиления небольших досок. Пригодится зимой и летом, при этом всегда готов к работе. Просто вставьте аккумулятор и нажмите кнопку пуска. Защита от случайного включения и подпружиненный защитный кожух обеспечивают безопасность использования. Плавное пиление, минимальная вибрация, мощность и качественная цепь в комплекте гарантируют отличный результат.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
P.I.T.
Комплектация
Аккумуляторная цепная пила, Шина пильная, Пильная цепь, Инструкция по эксплуатации, Коробка
Тип двигателя
щеточный
Напряжение, В
20
Расположение двигателя
продольное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
4.8
Длина шины, дюйм
4
Длина шины, см
10
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
28
Развернуть
Тормоз цепи
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
120х120х340 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная аккумуляторная мини-пила PKE20H-100A входит в семейство инструментов единой аккумуляторной системы OnePower20V. К инструменту подходят все аккумуляторы и зарядные устройства семейства OnePower20V. Легкий, удобный и компактный инструмент для работы на даче и в саду. Подойдет для обрезки веток и пиления небольших досок. Пригодится зимой и летом, при этом всегда готов к работе. Просто вставьте аккумулятор и нажмите кнопку пуска. Защита от случайного включения и подпружиненный защитный кожух обеспечивают безопасность использования. Плавное пиление, минимальная вибрация, мощность и качественная цепь в комплекте гарантируют отличный результат.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропила цепная P.I.T. PKE20H-100A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...