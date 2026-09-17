Электропила цепная Sturm! CSC1808BL
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
0.012
Длина шины, дюйм
8
Шаг цепи, дюйм
1/2
Количество звеньев
48
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743113
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Аккумуляторная цепная пила; Шина; Цепь; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
18
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
0.012
Объем масляного бака
300
Длина шины, дюйм
8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/2
Количество звеньев
48
Антивибрация
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х13
Вес, кг.
2.03
Описание товара Электропила цепная Sturm! CSC1808BL
Аккумуляторная цепная пила прекрасно справится с обрезкой веток деревьев и простыми столярными работами. Насос принудительной подкачки топлива позволит шине и цепи прослужить дольше. Бесщеточный двигатель уменьшает вес и габариты инструмента, увеличивает мощность, продолжительность работы и ресурс Благнодаря небольшрму весу работу можно выполнять одной рукой. Аккумуляторная цепная пила является частью системы 1BatterySystem. Аккумуляторная цепная пила, в целях экономии, поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)
Теги товара: Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы
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Бренд
Комплектация
Аккумуляторная цепная пила; Шина; Цепь; Инструкция; Упаковка
Тип двигателя
бесщеточный
Напряжение, В
18
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
0.012
Объем масляного бака
300
Длина шины, дюйм
8
Длина шины, см
20
Шаг цепи, дюйм
1/2
Развернуть
Количество звеньев
48
Антивибрация
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная цепная пила прекрасно справится с обрезкой веток деревьев и простыми столярными работами. Насос принудительной подкачки топлива позволит шине и цепи прослужить дольше. Бесщеточный двигатель уменьшает вес и габариты инструмента, увеличивает мощность, продолжительность работы и ресурс Благнодаря небольшрму весу работу можно выполнять одной рукой. Аккумуляторная цепная пила является частью системы 1BatterySystem. Аккумуляторная цепная пила, в целях экономии, поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)
Теги товара: Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Цепные электрические пилы Makita, Длина (с шиной)
Теги товара: Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы
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