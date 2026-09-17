Top.Mail.Ru
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 1
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 2
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 3
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 4
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 5
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 6
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 7
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 8
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 9
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 10
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 11
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 12
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 13
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 14
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 15
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 16
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 17
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 18
Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
5
Длина шины, дюйм
4
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
27
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
1.5
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 1
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 2
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 3
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 4
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 5
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 6
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 7
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 8
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 9
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 10
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 11
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 12
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 13
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 14
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 15
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 16
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 17
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 18
  • Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743120
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kolner
Комплектация
дополнительный аккумулятор, зарядное устройство, отвертка, цепь, шина
Тип двигателя
щеточный
Напряжение, В
18
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5
Длина шины, дюйм
4
Длина шины, см
10
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
27
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
1.5
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
310х85х100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х13
Вес, кг.
2.3

Описание товара Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062)

Kolner KCS 18-10-2K — компактный и мобильный инструмент для легких и точных задач. Оснащенная Li-Ion аккумулятором 18V UNI-M Standart с емкостью 1,5 А·ч, эта пила обеспечивает отличную производительность и удобство. Напряжение питания 18В и скорость движения цепи 5 м/с делают работу быстрой и эффективной. Длина шины 10 см и параметры цепи (1/4", 1,1 мм, 27 звеньев) идеально подходят для мелких и точных резов в труднодоступных местах. Легкость пилы — всего 1,3 кг — делает ее удобной для работы даже в самых сложных условиях. С кейсом масса составляет всего 2,1 кг, что удобно для хранения и транспортировки. Комплектация включает все необходимое: шину, цепь, два аккумулятора, зарядное устройство и отвертку. Этот набор позволяет сразу приступить к работе без дополнительных покупок. Kolner KCS 18-10-2K совместима с другими инструментами на платформе 18V UNI-M, что обеспечивает универсальность и экономию. Эта пила — идеальный выбор для тех, кто ценит легкость и точность в работе. Kolner KCS 18-10-2K — надежный и удобный помощник для ваших ежедневных задач.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг

Отзывы о товаре Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kolner
Комплектация
дополнительный аккумулятор, зарядное устройство, отвертка, цепь, шина
Тип двигателя
щеточный
Напряжение, В
18
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
5
Длина шины, дюйм
4
Длина шины, см
10
Шаг цепи, дюйм
1/4
Количество звеньев
27
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч
1.5
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
310х85х100 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Kolner KCS 18-10-2K — компактный и мобильный инструмент для легких и точных задач. Оснащенная Li-Ion аккумулятором 18V UNI-M Standart с емкостью 1,5 А·ч, эта пила обеспечивает отличную производительность и удобство. Напряжение питания 18В и скорость движения цепи 5 м/с делают работу быстрой и эффективной. Длина шины 10 см и параметры цепи (1/4", 1,1 мм, 27 звеньев) идеально подходят для мелких и точных резов в труднодоступных местах. Легкость пилы — всего 1,3 кг — делает ее удобной для работы даже в самых сложных условиях. С кейсом масса составляет всего 2,1 кг, что удобно для хранения и транспортировки. Комплектация включает все необходимое: шину, цепь, два аккумулятора, зарядное устройство и отвертку. Этот набор позволяет сразу приступить к работе без дополнительных покупок. Kolner KCS 18-10-2K совместима с другими инструментами на платформе 18V UNI-M, что обеспечивает универсальность и экономию. Эта пила — идеальный выбор для тех, кто ценит легкость и точность в работе. Kolner KCS 18-10-2K — надежный и удобный помощник для ваших ежедневных задач.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг, от 5 до 7 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электропила цепная Kolner KCS 18-10-2K (8060100062) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...