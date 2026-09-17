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Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг

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Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - фото 1
Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - фото 2
Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - фото 3
Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - фото 1
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - фото 2
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - фото 3
  • Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х14х6
Вес, кг.
3.98

Описание товара Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг

Откройте для себя надежность и мощь с кувалдой кованой ЗУБР! Этот инструмент оснащен 4-килограммовой головой из высококачественной стали 45, закаленной в соответствии с ГОСТ 11401-75, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Деревянная рукоятка длиной 550 мм не только удобна, но и обеспечивает надежный захват благодаря сверхпрочному инновационному креплению головы. Идеальный выбор для строительства и ремонтных работ, где требуется высокая ударная мощь. Производство – ЗУБР, гарант качества и надежности.



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Отзывы о товаре Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя надежность и мощь с кувалдой кованой ЗУБР! Этот инструмент оснащен 4-килограммовой головой из высококачественной стали 45, закаленной в соответствии с ГОСТ 11401-75, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Деревянная рукоятка длиной 550 мм не только удобна, но и обеспечивает надежный захват благодаря сверхпрочному инновационному креплению головы. Идеальный выбор для строительства и ремонтных работ, где требуется высокая ударная мощь. Производство – ЗУБР, гарант качества и надежности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - по цене 1420 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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