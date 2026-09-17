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Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная

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Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная - фото 1
Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная - фото 2
Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная - фото 3
Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
  • Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная - фото 1
  • Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная - фото 2
  • Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная - фото 3
  • Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Глубина зажима
120
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х21х20
Вес, кг.
2

Описание товара Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная

Струбцина тип F, DIN 5117, 120x500мм STAYER PROFESSIONAL 32095-120-500 является прочным и долговечным в работе зажимным приспособлением для фиксации различных заготовок между собой. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, подходит не только для бытового, но и для профессионального использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Глубина зажима
120
Длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина тип F, DIN 5117, 120x500мм STAYER PROFESSIONAL 32095-120-500 является прочным и долговечным в работе зажимным приспособлением для фиксации различных заготовок между собой. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, подходит не только для бытового, но и для профессионального использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная Stayer Hercules-F HF-50/12 32095-120-500, 120 ? 500 мм, усиленная - стоимость товара 1380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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