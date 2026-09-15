Ножницы по металлу "PIRANHA",185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361)
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Характеристики
Описание товара Ножницы по металлу "PIRANHA",185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361)
Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78361 длиной 185 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и криволинейного правого резания листовых заготовок. Выполняют точный рез цветных металлов, а также холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,7 мм. Двойной рычажный механизм экономит усилия и повышает производительность ножниц. Общая длина инструмента составляет 185 мм, поэтому он удобен для работы в труднодоступных местах. Ножницы рекомендованы для профессионального применения, пригодятся также и в быту.
Преимущества
- Износостойкость и прочность — губки ножниц из стали хромомолибденовой группы устойчивы к нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие кромки закалены индукционным способом до твердости 60-62 HRC, поэтому долго держат заточку.
- Защита от коррозии — лезвия покрыты маслом, такое решение обеспечивает долговечность инструмента.
- Безопасность — в нерабочем положении лезвия блокируются специальным замком.
- Быстрое раскрытие — для снятия блокировки лезвий нужно слегка сжать рукоятки.
- Комфорт во время работы — эргономичные обрезиненные рукоятки имеют рифленую антискользящую поверхность и упоры для пальцев.
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Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78361 длиной 185 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, предназначены для прямого и криволинейного правого резания листовых заготовок. Выполняют точный рез цветных металлов, а также холоднокатаной стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,7 мм. Двойной рычажный механизм экономит усилия и повышает производительность ножниц. Общая длина инструмента составляет 185 мм, поэтому он удобен для работы в труднодоступных местах. Ножницы рекомендованы для профессионального применения, пригодятся также и в быту.
Преимущества
- Износостойкость и прочность — губки ножниц из стали хромомолибденовой группы устойчивы к нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие кромки закалены индукционным способом до твердости 60-62 HRC, поэтому долго держат заточку.
- Защита от коррозии — лезвия покрыты маслом, такое решение обеспечивает долговечность инструмента.
- Безопасность — в нерабочем положении лезвия блокируются специальным замком.
- Быстрое раскрытие — для снятия блокировки лезвий нужно слегка сжать рукоятки.
- Комфорт во время работы — эргономичные обрезиненные рукоятки имеют рифленую антискользящую поверхность и упоры для пальцев.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножницы по металлу "PIRANHA",185мм,прямой и правый рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78361)