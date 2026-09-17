Безынерционный молоток ЗУБР БМО 2049-1800, 60 мм, 1800 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
резина
Материал рукояти
резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 742548
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
резина
Материал рукояти
резина
Длина, мм
365
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х7
Вес, кг.
1.9
Описание товара Безынерционный молоток ЗУБР БМО 2049-1800, 60 мм, 1800 г
Откройте для себя мощь и надежность с безынерционным молотком ЗУБР БМО Профессионал! Этот инструмент, весом головы 1800 г и диаметром бойка 60 мм, идеально подходит для выполнения самых тяжелых задач. Рукоятка длиной 365 мм, облитая эластомером, обеспечивает удобный захват и снижает усталость во время работы. Маслобензостойкий корпус гарантирует долговечность и стойкость к агрессивным веществам. ЗУБР – залог вашего профессионализма!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
резина
Материал рукояти
резина
Длина, мм
365
Страна производитель
Китай
Откройте для себя мощь и надежность с безынерционным молотком ЗУБР БМО Профессионал! Этот инструмент, весом головы 1800 г и диаметром бойка 60 мм, идеально подходит для выполнения самых тяжелых задач. Рукоятка длиной 365 мм, облитая эластомером, обеспечивает удобный захват и снижает усталость во время работы. Маслобензостойкий корпус гарантирует долговечность и стойкость к агрессивным веществам. ЗУБР – залог вашего профессионализма!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Безынерционный молоток ЗУБР БМО 2049-1800, 60 мм, 1800 г - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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