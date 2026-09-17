Top.Mail.Ru
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 1
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 2
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 3
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 4
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 5
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 6
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 7
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
  • Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 1
  • Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 2
  • Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 3
  • Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 4
  • Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 5
  • Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 6
  • Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 7
  • Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742559
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.53х0.13х0.05
Вес, кг.
4.65

Описание товара Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм

Лом Stayer ПРОФ 21625-150 выполнен из прочной инструментальной стали. Дополнительное окрашивание упрощает использование в условиях повышенной влажности. Две рабочих зоны позволяют разбивать бетон и камень или отрывать доски и листовой металл без особых усилий.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Лом Stayer ПРОФ 21625-150 выполнен из прочной инструментальной стали. Дополнительное окрашивание упрощает использование в условиях повышенной влажности. Две рабочих зоны позволяют разбивать бетон и камень или отрывать доски и листовой металл без особых усилий.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...