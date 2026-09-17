Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 742559
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.53х0.13х0.05
Вес, кг.
4.65
Описание товара Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм
Лом Stayer ПРОФ 21625-150 выполнен из прочной инструментальной стали. Дополнительное окрашивание упрощает использование в условиях повышенной влажности. Две рабочих зоны позволяют разбивать бетон и камень или отрывать доски и листовой металл без особых усилий.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Тип сечения
шестигранник
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Китай
Лом Stayer ПРОФ 21625-150 выполнен из прочной инструментальной стали. Дополнительное окрашивание упрощает использование в условиях повышенной влажности. Две рабочих зоны позволяют разбивать бетон и камень или отрывать доски и листовой металл без особых усилий.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Монтажный лом Stayer 21625-150, 1500 / 22 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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