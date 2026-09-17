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Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track

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Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - фото 1
Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - фото 2
Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - фото 3
Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
  • Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - фото 1
  • Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - фото 2
  • Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - фото 3
  • Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х3
Вес, кг.
1.3

Описание товара Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track

Универсальная быстрозажимная струбцина KRAFTOOL Grc 160 мм 32237 высокопрочная струбцина для надёжной фиксации на столе направляющих шин. Корпус из нейлона, армированный фиберглассом, сочетает в себе лёгкость пластика и прочность металла.



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Отзывы о товаре Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная быстрозажимная струбцина KRAFTOOL Grc 160 мм 32237 высокопрочная струбцина для надёжной фиксации на столе направляющих шин. Корпус из нейлона, армированный фиберглассом, сочетает в себе лёгкость пластика и прочность металла.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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