Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 742485
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х3
Вес, кг.
1.3
Описание товара Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track
Универсальная быстрозажимная струбцина KRAFTOOL Grc 160 мм 32237 высокопрочная струбцина для надёжной фиксации на столе направляющих шин. Корпус из нейлона, армированный фиберглассом, сочетает в себе лёгкость пластика и прочность металла.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Универсальная быстрозажимная струбцина KRAFTOOL Grc 160 мм 32237 высокопрочная струбцина для надёжной фиксации на столе направляющих шин. Корпус из нейлона, армированный фиберглассом, сочетает в себе лёгкость пластика и прочность металла.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track - купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пистолетная струбцина Kraftool GT-160/60 32237, 160/60 мм, универсальная, быстрозажимная, в T-track