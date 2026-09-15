Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78329)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 658120
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Материал губок
CrMo
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400
Описание товара Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78329)
Ножницы по металлу 270 мм, прямой и правый проходной рез, сталь СrMo, двухкомпонентные рукоятки GROSS PIRANHA 78333 легко режет мягкую сталь толщиной до 1.2 мм и нержавеющую сталь до 0.7 мм. Удобные нескользящие рукоятка значительно упрощают эксплуатацию инструмента. Внимание! На фото представлено 2 варианта исполнения ножниц. В данный момент с завода изготовителя может быть отгружен любой из этих вариантов! Изменение внешнего вида не отражается на характеристиках товара.
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Бренд
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые/правые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Материал губок
CrMo
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Ножницы по металлу 270 мм, прямой и правый проходной рез, сталь СrMo, двухкомпонентные рукоятки GROSS PIRANHA 78333 легко режет мягкую сталь толщиной до 1.2 мм и нержавеющую сталь до 0.7 мм. Удобные нескользящие рукоятка значительно упрощают эксплуатацию инструмента. Внимание! На фото представлено 2 варианта исполнения ножниц. В данный момент с завода изготовителя может быть отгружен любой из этих вариантов! Изменение внешнего вида не отражается на характеристиках товара.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78329) - стоимость товара 1380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой проходной рез,сталь-СrMo,двухкомп.рук-ки Gross (78329)