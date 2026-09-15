Ножницы по металлу PIRANHA,190мм,прямой рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78357)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 692867
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1 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х3
Вес, г.
230
Описание товара Ножницы по металлу PIRANHA,190мм,прямой рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78357)
Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78357 длиной 190 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, выполняют точный прямой рез по листовым заготовкам. Двойной рычажный механизм облегчает передачу усилия при резке твердых материалов. Ножницы имеют компактные размеры и удобны для работы в стесненных условиях. Подойдут для профессионального и домашнего использования.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к нагрузкам — губки ножниц изготовлены из высококачественной стали хромомолибденовой группы.
- Высокая режущая способность — рабочие кромки закалены токами высокой частоты до твердости 60-62 HRC, поэтому справляются не только с цветными металлами, но и со сталями — холоднокатаной толщиной до 1,2 мм и нержавеющей толщиной до 0,7 мм.
- Долговечность — лезвия покрыты маслом для надежной защиты от коррозии.
- Безопасное хранение и транспортировка — блокировочный замок фиксирует лезвия в сведенном положении, предотвращая их случайное раскрытие.
- Быстрая разблокировка — благодаря оригинальной конструкции замка достаточно слегка сжать рукоятки для освобождения лезвий.
- Эргономичность — обрезиненные рукоятки с нескользящей поверхностью и упорами для пальцев обеспечивают комфорт во время работы.
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Бренд
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
190
Страна производитель
Китай
Ножницы по металлу Gross PIRANHA 78357 длиной 190 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентными рукоятками, выполняют точный прямой рез по листовым заготовкам. Двойной рычажный механизм облегчает передачу усилия при резке твердых материалов. Ножницы имеют компактные размеры и удобны для работы в стесненных условиях. Подойдут для профессионального и домашнего использования.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к нагрузкам — губки ножниц изготовлены из высококачественной стали хромомолибденовой группы.
- Высокая режущая способность — рабочие кромки закалены токами высокой частоты до твердости 60-62 HRC, поэтому справляются не только с цветными металлами, но и со сталями — холоднокатаной толщиной до 1,2 мм и нержавеющей толщиной до 0,7 мм.
- Долговечность — лезвия покрыты маслом для надежной защиты от коррозии.
- Безопасное хранение и транспортировка — блокировочный замок фиксирует лезвия в сведенном положении, предотвращая их случайное раскрытие.
- Быстрая разблокировка — благодаря оригинальной конструкции замка достаточно слегка сжать рукоятки для освобождения лезвий.
- Эргономичность — обрезиненные рукоятки с нескользящей поверхностью и упорами для пальцев обеспечивают комфорт во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу PIRANHA,190мм,прямой рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78357) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножницы по металлу PIRANHA,190мм,прямой рез,сталь-СrM,двухкомпонентные рукоятки Gross (78357)