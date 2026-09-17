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Комбинированный трещоточный гаечный ключ ЗУБР 27074-32, 32 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комбинированный трещоточный гаечный ключ ЗУБР 27074-32, 32 мм

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Комбинированный трещоточный гаечный ключ ЗУБР 27074-32, 32 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Комбинированный трещоточный ключ
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Комбинированный трещоточный гаечный ключ ЗУБР 27074-32, 32 мм
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Комбинированный трещоточный ключ
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Размер зева, мм
32
Длина, мм
437
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х6х2
Вес, кг.
1.04

Описание товара Комбинированный трещоточный гаечный ключ ЗУБР 27074-32, 32 мм

Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключей, а также обладают надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии. Рожковым зевом можно работать с крепежом, даже когда доступ к нему открыт только с одной стороны и нет возможности накинуть ключ на крепежный элемент. Зев расположен под углом 15 градусов к оси рукоятки, для работ в труднодоступных местах. При работе трещоточным ключом угол поворота составляет всего 5 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах без необходимости перезахвата крепежа Ключи соответствуют ГОСТу и стандарту DIN. Наилучший выбор для промышленного применения.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Комбинированный трещоточный гаечный ключ ЗУБР 27074-32, 32 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Комбинированный трещоточный ключ
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Размер зева, мм
32
Длина, мм
437
Страна производитель
Китай
Описание
Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с многоступенчатой закалкой для увеличения ресурса ключей, а также обладают надежным хромированным покрытием для защиты от коррозии. Рожковым зевом можно работать с крепежом, даже когда доступ к нему открыт только с одной стороны и нет возможности накинуть ключ на крепежный элемент. Зев расположен под углом 15 градусов к оси рукоятки, для работ в труднодоступных местах. При работе трещоточным ключом угол поворота составляет всего 5 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах без необходимости перезахвата крепежа Ключи соответствуют ГОСТу и стандарту DIN. Наилучший выбор для промышленного применения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
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Отзывы


Комбинированный трещоточный гаечный ключ ЗУБР 27074-32, 32 мм - стоимость товара 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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