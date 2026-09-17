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Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Просечные ножницы Kraftool Coup 23274

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Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 1
Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 2
Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 3
Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 4
Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 5
Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 1
  • Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 2
  • Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 3
  • Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 4
  • Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 5
  • Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Просечные ножницы Kraftool Coup 23274
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrMo
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х3
Вес, г.
507

Описание товара Просечные ножницы Kraftool Coup 23274

Ножницы просечные Kraftool 23274 предназначены для разрезания металлических листов. Рабочая часть обеспечивает ровный и чистый рез материала с обеих сторон. Эргономичные рукоятки не скользят в руке и обеспечивают удобный захват.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Просечные ножницы Kraftool Coup 23274




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrMo
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы просечные Kraftool 23274 предназначены для разрезания металлических листов. Рабочая часть обеспечивает ровный и чистый рез материала с обеих сторон. Эргономичные рукоятки не скользят в руке и обеспечивают удобный захват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Просечные ножницы Kraftool Coup 23274 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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