Top.Mail.Ru
Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез - фото 1
Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез - фото 2
Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез - фото 3
Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез - фото 1
  • Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез - фото 2
  • Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез - фото 3
  • Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х8х3
Вес, г.
843

Описание товара Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез

Представляем ножницы по металлу ЗУБР серии Профессионал, модель "Пеликан". Эти высококачественные цельнокованые ножницы идеально подходят для точного и чистого реза металла. Изготовлены из прочной стали Cr-V, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Длина инструмента составляет 300 мм, что делает его удобным в использовании даже в труднодоступных местах. Ножницы способны резать холоднокатаную сталь толщиной до 1.0 мм и нержавеющую сталь до 0.5 мм. Оснащены однокомпонентными обливными рукоятками, которые позволяют удобно удерживать инструмент даже при длительной работе. Благодаря левостороннему типу губок, эти ножницы идеально подходят для выполнения левосторонних и криволинейных резов. Сатинированное покрытие не только придает инструменту эстетичный вид, но и защищает его от коррозии и повреждений. Выбирая ножницы ЗУБР "Пеликан", вы выбираете надежность и профессиональное качество для работы с металлом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrV
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ножницы по металлу ЗУБР серии Профессионал, модель "Пеликан". Эти высококачественные цельнокованые ножницы идеально подходят для точного и чистого реза металла. Изготовлены из прочной стали Cr-V, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Длина инструмента составляет 300 мм, что делает его удобным в использовании даже в труднодоступных местах. Ножницы способны резать холоднокатаную сталь толщиной до 1.0 мм и нержавеющую сталь до 0.5 мм. Оснащены однокомпонентными обливными рукоятками, которые позволяют удобно удерживать инструмент даже при длительной работе. Благодаря левостороннему типу губок, эти ножницы идеально подходят для выполнения левосторонних и криволинейных резов. Сатинированное покрытие не только придает инструменту эстетичный вид, но и защищает его от коррозии и повреждений. Выбирая ножницы ЗУБР "Пеликан", вы выбираете надежность и профессиональное качество для работы с металлом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цельнокованые ножницы по металлу ЗУБР 23013-30, 300 мм, длинный прямой рез - этот товар вы можете купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...