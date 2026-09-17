Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-30, 30 мм, 450 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 742549
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х23
Вес, г.
580
Описание товара Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-30, 30 мм, 450 г
Безынерционный молоток - профессиональный безынерционный многофункциональный инструмент. Предназначен для слесарно-монтажных и демонтажных работ, а также для работ с мягкими листовыми металлами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Безынерционный молоток
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
полиамид
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Безынерционный молоток - профессиональный безынерционный многофункциональный инструмент. Предназначен для слесарно-монтажных и демонтажных работ, а также для работ с мягкими листовыми металлами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Безынерционный молоток Kraftool Dead Blow 2078-30, 30 мм, 450 г - по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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