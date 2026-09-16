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Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12)

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Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 1
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 2
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 3
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 4
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 5
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 6
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 7
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор торцовых головок
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 1
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 2
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 3
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 4
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 5
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 6
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 7
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12)
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцевые 1/4 дюйма: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Трещотка 72 зубца; Удлинитель 100 мм;
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/4 дюйма
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х5
Вес, г.
580

Описание товара Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12)

Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТМ-12У 12 предм 27651-H12 предназначен для работ с крепежом при монтажных и ремонтных работах. Используется в автомастерских при обслуживании автомобилей и в бытовой сфере. Инструмент удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали и инструментальной стали высокой прочности.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцевые 1/4 дюйма: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Трещотка 72 зубца; Удлинитель 100 мм;
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/4 дюйма
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТМ-12У 12 предм 27651-H12 предназначен для работ с крепежом при монтажных и ремонтных работах. Используется в автомастерских при обслуживании автомобилей и в бытовой сфере. Инструмент удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали и инструментальной стали высокой прочности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12У, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27651-H12) - по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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