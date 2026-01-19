Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 500 руб. 2 490 руб.
В наличии
Код товара: 695156
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Загружаем...
1 500 руб. -40%
2 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
насадк
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
3.2; 4.0; 4.8, 6, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х5
Вес, кг.
2
Описание товара Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix
Усиленный заклепочник Гармошка MATRIX 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4 мм 405505 - профессиональный инструмент для выполнения надежного соединения листов материала. Имеет рычажный механизм, который способствует повышению прикладываемых при работе усилий. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство при эксплуатации. Рекомендуется для работы алюминиевыми заклепками 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 мм и для работы стальными заклепками из нержавеющей стали 3.2, 4.0, 4.8 мм. дополнительные характеристики Диаметр вытяжных заклёпок: 3.2; 4.0; 4.8, 6, 6.4 мм
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
насадк
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
3.2; 4.0; 4.8, 6, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Усиленный заклепочник Гармошка MATRIX 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4 мм 405505 - профессиональный инструмент для выполнения надежного соединения листов материала. Имеет рычажный механизм, который способствует повышению прикладываемых при работе усилий. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство при эксплуатации. Рекомендуется для работы алюминиевыми заклепками 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 мм и для работы стальными заклепками из нержавеющей стали 3.2, 4.0, 4.8 мм. дополнительные характеристики Диаметр вытяжных заклёпок: 3.2; 4.0; 4.8, 6, 6.4 мм
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент! Брали специально для ремонта фургона Газели.Заклепочник мощный. Все получилось отлично Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
он огромный и сильный всё подошло с задачейсаровляется
Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - данный товар вы можете купить по цене 1500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент! Брали специально для ремонта фургона Газели.Заклепочник мощный. Все получилось отлично Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
он огромный и сильный всё подошло с задачейсаровляется