Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Ширина губок
20
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
В наличии
Код товара: 742484
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Загружаем...
1 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал основания
алюминий
Ширина губок
20
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х6
Вес, г.
839
Описание товара Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм
Откройте новые возможности для своего мастерского арсенала с угловой струбциной ЗУБР "УСМ-80" серии "Профессионал". Этот надежный инструмент изготовлен из высокопрочного алюминия, что гарантирует его долговечность и легкость. Струбцина предназначена для точного и надежного фиксирования деталей под углом 90 градусов, что делает ее незаменимым помощником в сложных сборочных работах. Продуманный дизайн и компактные размеры (25х24х25 см) обеспечивают удобство использования и хранения. Вес струбцины всего 0.82 кг, что облегчает манипуляции и транспортировку. Выбор профессионалов для эффективной и качественной работы!
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал основания
алюминий
Ширина губок
20
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Откройте новые возможности для своего мастерского арсенала с угловой струбциной ЗУБР "УСМ-80" серии "Профессионал". Этот надежный инструмент изготовлен из высокопрочного алюминия, что гарантирует его долговечность и легкость. Струбцина предназначена для точного и надежного фиксирования деталей под углом 90 градусов, что делает ее незаменимым помощником в сложных сборочных работах. Продуманный дизайн и компактные размеры (25х24х25 см) обеспечивают удобство использования и хранения. Вес струбцины всего 0.82 кг, что облегчает манипуляции и транспортировку. Выбор профессионалов для эффективной и качественной работы!
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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