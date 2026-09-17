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Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм

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Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 1
Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 2
Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 3
Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 4
Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 5
Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Ширина губок
20
Тип зажима
винтовой
  • Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 1
  • Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 2
  • Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 3
  • Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 4
  • Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 5
  • Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал основания
алюминий
Ширина губок
20
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х6
Вес, г.
839

Описание товара Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм

Откройте новые возможности для своего мастерского арсенала с угловой струбциной ЗУБР "УСМ-80" серии "Профессионал". Этот надежный инструмент изготовлен из высокопрочного алюминия, что гарантирует его долговечность и легкость. Струбцина предназначена для точного и надежного фиксирования деталей под углом 90 градусов, что делает ее незаменимым помощником в сложных сборочных работах. Продуманный дизайн и компактные размеры (25х24х25 см) обеспечивают удобство использования и хранения. Вес струбцины всего 0.82 кг, что облегчает манипуляции и транспортировку. Выбор профессионалов для эффективной и качественной работы!



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Отзывы о товаре Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал основания
алюминий
Ширина губок
20
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте новые возможности для своего мастерского арсенала с угловой струбциной ЗУБР "УСМ-80" серии "Профессионал". Этот надежный инструмент изготовлен из высокопрочного алюминия, что гарантирует его долговечность и легкость. Струбцина предназначена для точного и надежного фиксирования деталей под углом 90 градусов, что делает ее незаменимым помощником в сложных сборочных работах. Продуманный дизайн и компактные размеры (25х24х25 см) обеспечивают удобство использования и хранения. Вес струбцины всего 0.82 кг, что облегчает манипуляции и транспортировку. Выбор профессионалов для эффективной и качественной работы!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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