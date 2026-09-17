Цельнокованый слесарный молоток ЗУБР 20012-05_z01, Профессионал 500 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
резина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
В наличии
Код товара: 742252
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х14
Вес, кг.
1.02
Описание товара Цельнокованый слесарный молоток ЗУБР 20012-05_z01, Профессионал 500 г
Открывайте новые возможности с молотком ЗУБР "ТИТАН" "ПРОФЕССИОНАЛ"! Этот слесарный молоток весом 500 граммов с артикулом 20012-05_z01 обладает цельнокованым неразъемным соединением, гарантируя надежность и долговечность в работе. Голова молотка изготовлена из высококачественной стали 45 с индукционной закалкой, что обеспечивает превосходную твердость и износостойкость. Рукоятка, выполненная из термопластовой резины, предоставляет комфортный и уверенный захват. Идеален для профессионалов, требующих надежности и эффективности в работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Открывайте новые возможности с молотком ЗУБР "ТИТАН" "ПРОФЕССИОНАЛ"! Этот слесарный молоток весом 500 граммов с артикулом 20012-05_z01 обладает цельнокованым неразъемным соединением, гарантируя надежность и долговечность в работе. Голова молотка изготовлена из высококачественной стали 45 с индукционной закалкой, что обеспечивает превосходную твердость и износостойкость. Рукоятка, выполненная из термопластовой резины, предоставляет комфортный и уверенный захват. Идеален для профессионалов, требующих надежности и эффективности в работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Цельнокованый слесарный молоток ЗУБР 20012-05_z01, Профессионал 500 г - стоимость товара 1490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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