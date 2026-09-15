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Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix (40535) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix (40535)

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Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix - фото 1
Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix - фото 1
  • Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix (40535)
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х5
Вес, кг.
2.03

Описание товара Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix (40535)

Двуручный заклепочник Matrix 40535 предназначен для соединения металлических заготовок и конструкций небольшой толщины. Используется для установки вытяжных заклепок диаметром 3.2-4.8 мм из стали, в том числе нержавеющей, а также алюминиевых заклепок диаметром 3.2-6.4 мм. Инструмент применяется для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ.



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Отзывы о товаре Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix (40535)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Двуручный заклепочник Matrix 40535 предназначен для соединения металлических заготовок и конструкций небольшой толщины. Используется для установки вытяжных заклепок диаметром 3.2-4.8 мм из стали, в том числе нержавеющей, а также алюминиевых заклепок диаметром 3.2-6.4 мм. Инструмент применяется для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник двуручный, для заклепок 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4мм Matrix (40535) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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