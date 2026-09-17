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Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом

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Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом - фото 1
Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом - фото 2
Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом - фото 3
Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
  • Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом - фото 1
  • Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом - фото 2
  • Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом - фото 3
  • Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742565
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.02х0.02
Вес, кг.
2.88

Описание товара Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом

Монтировка-лом ЗУБР 21803-120_z01, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Профессиональный инструмент для демонтажных работ «ЗУБР» выдерживает длительные высокие нагрузки, обладает высоким ресурсом, имеет длительный срок службы и обеспечивает качественную работу. Специальная шестигранная форма корпуса, изготовленного из высококачественной инструментальной стали, выдерживает высокие нагрузки. Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей.



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Отзывы о товаре Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Описание
Монтировка-лом ЗУБР 21803-120_z01, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Профессиональный инструмент для демонтажных работ «ЗУБР» выдерживает длительные высокие нагрузки, обладает высоким ресурсом, имеет длительный срок службы и обеспечивает качественную работу. Специальная шестигранная форма корпуса, изготовленного из высококачественной инструментальной стали, выдерживает высокие нагрузки. Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом - по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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