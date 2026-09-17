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Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая,

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Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая, - фото 1
Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая, - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
  • Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая, - фото 1
  • Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая, - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742335
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая,
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая,

Профессиональный инструмент для надежной фиксации направляющих шин, установки в Т-образные пазы 6х11 мм (T-Track), различного крепления в стандартные отверстия столярного верстака (dog holes ? 19 мм). Цельнокованная мегапрочная направляющая рейка. Надежный храповый механизм с эксцентриковым зажимом. Сила сжатия 180 кг. Жесткая конструкция рамы. Мягкая накладка на прижимную площадку для деликатного зажима. Сохраняет силу зажима даже при воздействии вибрации. Подходит для применения в машинной среде. Возможна работа одной рукой. Продуманная система снятия зажима даже при экстримальном сжатии. Для профессионального использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая,




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Длина, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный инструмент для надежной фиксации направляющих шин, установки в Т-образные пазы 6х11 мм (T-Track), различного крепления в стандартные отверстия столярного верстака (dog holes ? 19 мм). Цельнокованная мегапрочная направляющая рейка. Надежный храповый механизм с эксцентриковым зажимом. Сила сжатия 180 кг. Жесткая конструкция рамы. Мягкая накладка на прижимную площадку для деликатного зажима. Сохраняет силу зажима даже при воздействии вибрации. Подходит для применения в машинной среде. Возможна работа одной рукой. Продуманная система снятия зажима даже при экстримальном сжатии. Для профессионального использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-160 32331-160, 160/60 мм, универсальная, цельнокованая, - по цене 1480 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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