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Гидравлический цилиндр Kraftool 43427-10, 10 т купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидравлический цилиндр Kraftool 43427-10, 10 т

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гидравлический цилиндр Kraftool 43427-10, 10 т
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
43х30х29
Вес, кг.
5.32

Описание товара Гидравлический цилиндр Kraftool 43427-10, 10 т

Гидравлический цилиндр Kraftool 43427-10, 10 т

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Гидравлический цилиндр Kraftool 43427-10, 10 т
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический цилиндр Kraftool 43427-10, 10 т – стоимость товара 4160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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