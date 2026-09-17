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Насос гидравлический со шлангом STELS 51358 для 10-тонной растяжки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос гидравлический со шлангом STELS 51358 для 10-тонной растяжки

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Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 1
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 2
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 3
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 4
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 5
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 6
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 7
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 8
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 9
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 10
Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Привод
ручной гидравлический
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Соединитель
3/4"
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 1
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 2
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 3
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 4
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 5
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 6
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 7
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 8
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 9
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 10
  • Насос гидравлический со шлангом для STELS 51358, 10-тонной растяжки - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743671
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос гидравлический со шлангом STELS 51358 для 10-тонной растяжки
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Соединитель
3/4"
Комплектация
Гидравлический насос - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х16
Вес, кг.
6.65

Описание товара Насос гидравлический со шлангом STELS 51358 для 10-тонной растяжки

Гидравлический насос со шлангом Stels 51358 для 10-тонной растяжки предназначен для исправления дефектов кузова авто. Будет полезен автомобилистам и мастерам в автосервисе при осуществлении кузовных, рихтовочных работ. Является запасным элементом для гидравлических наборов 513405, 51353, 51355 и 51356.

Преимущества

  • Качественное исполнение — конструкция насоса отличается надежностью и долговечностью.
  • Удобная эксплуатация — насос с гидравлическим приводом и эргономичной рукояткой не требует от пользователя больших усилий в процессе эксплуатации.
  • Вес 7,3 кг — насос можно в одиночку перемещать по рабочей зоне.

Отзывы о товаре Насос гидравлический со шлангом STELS 51358 для 10-тонной растяжки




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Характеристики
Бренд
STELS
Привод
ручной гидравлический
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Соединитель
3/4"
Комплектация
Гидравлический насос - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический насос со шлангом Stels 51358 для 10-тонной растяжки предназначен для исправления дефектов кузова авто. Будет полезен автомобилистам и мастерам в автосервисе при осуществлении кузовных, рихтовочных работ. Является запасным элементом для гидравлических наборов 513405, 51353, 51355 и 51356.

Преимущества

  • Качественное исполнение — конструкция насоса отличается надежностью и долговечностью.
  • Удобная эксплуатация — насос с гидравлическим приводом и эргономичной рукояткой не требует от пользователя больших усилий в процессе эксплуатации.
  • Вес 7,3 кг — насос можно в одиночку перемещать по рабочей зоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос гидравлический со шлангом STELS 51358 для 10-тонной растяжки - стоимость товара 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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