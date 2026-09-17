Цилиндр гидравлический Matrix 513475, 5 т, стяжной усиленный с крюками
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Давление при максимальной нагрузке, МПа
67
Соединитель
NPT1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
В наличии
Код товара: 743664
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
4 300 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Максимальный объем рабочей жидкости, л
100
Максимальное усилие, тс
5
Давление при максимальной нагрузке, МПа
67
Соединитель
NPT1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х12х6
Вес, кг.
6.17
Описание товара Цилиндр гидравлический Matrix 513475, 5 т, стяжной усиленный с крюками
Цилиндр гидравлический Matrix 513475, 5 т, стяжной усиленный с крюками
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Бренд
MATRIX
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Максимальный объем рабочей жидкости, л
100
Максимальное усилие, тс
5
Давление при максимальной нагрузке, МПа
67
Соединитель
NPT1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Цилиндр гидравлический Matrix 513475, 5 т, стяжной усиленный с крюками
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Цилиндр гидравлический Matrix 513475, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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