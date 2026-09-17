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Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе

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Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 1
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 2
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 3
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 4
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 5
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 6
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 7
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 8
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 9
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 10
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 11
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 12
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 13
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 14
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 15
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 16
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 17
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 18
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 1
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 2
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 3
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 4
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 5
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 6
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 7
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 8
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 9
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 10
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 11
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 12
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 13
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 14
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 15
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 16
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 17
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 18
  • Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743669
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
12 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х40х17
Вес, кг.
32.14

Описание товара Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе

Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе

Отзывы о товаре Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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