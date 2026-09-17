Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
25
Максимальная длина цилиндра, мм
272
Давление при максимальной нагрузке, МПа
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб.
В наличии
Код товара: 743668
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
9 760 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
25
Максимальная длина цилиндра, мм
272
Максимальное усилие, тс
4
Давление при максимальной нагрузке, МПа
64
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х18
Вес, кг.
18.75
Описание товара Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Бренд
STELS
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
25
Максимальная длина цилиндра, мм
272
Максимальное усилие, тс
4
Давление при максимальной нагрузке, МПа
64
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Растяжка гидравлическая STELS 51354, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - по цене 9760 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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