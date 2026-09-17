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Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе

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Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 1
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 2
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 3
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 4
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 5
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 6
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 7
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 8
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 9
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 10
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 11
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 12
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 13
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 14
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 15
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 16
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 17
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 18
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 1
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 2
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 3
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 4
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 5
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 6
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 7
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 8
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 9
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 10
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 11
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 12
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 13
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 14
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 15
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 16
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 17
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 18
  • Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743667
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе
13 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х31х17
Вес, кг.
34.78

Описание товара Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе

Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе

Отзывы о товаре Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STELS
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Растяжка гидравлическая STELS 51353, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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