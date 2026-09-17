Top.Mail.Ru
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 1
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 2
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 3
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 4
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 5
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 6
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 7
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 8
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 9
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 10
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 11
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 12
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 13
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 14
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 15
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 16
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 17
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 18
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 1
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 2
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 3
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 4
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 5
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 6
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 7
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 8
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 9
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 10
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 11
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 12
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 13
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 14
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 15
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 16
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 17
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 18
  • Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743670
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса
13 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Максимальный объем рабочей жидкости, л
0.52
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х43х20
Вес, кг.
35.5

Описание товара Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса

Гидравлическая растяжка Stels 51356, рассчитанная на усилие до 10 т, — компактный набор в пластиковом кейсе на колесах, включающий 17 предметов — цилиндр, гидронасос, адаптер, удлинители, опорную площадку и 7 сменных насадок. Ее используют для рихтовки металлических конструкций и проведения кузовного ремонта. Растяжка эффективно восстанавливает геометрию проемов автомобильных окон и дверей, а также больших участков кузова. Пригодится в автосервисе, будет полезна в гараже.

Преимущества

  • Прочность — стальные элементы комплекта выдерживают повышенные нагрузки.
  • Решение широкого спектра задач — удлинители позволяют увеличить длину растяжки, при помощи фигурных насадок можно воздействовать на поверхности разных форм, а также на труднодоступные участки.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс с ложементом и колесами.

Отзывы о товаре Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
STELS
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Максимальный объем рабочей жидкости, л
0.52
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлическая растяжка Stels 51356, рассчитанная на усилие до 10 т, — компактный набор в пластиковом кейсе на колесах, включающий 17 предметов — цилиндр, гидронасос, адаптер, удлинители, опорную площадку и 7 сменных насадок. Ее используют для рихтовки металлических конструкций и проведения кузовного ремонта. Растяжка эффективно восстанавливает геометрию проемов автомобильных окон и дверей, а также больших участков кузова. Пригодится в автосервисе, будет полезна в гараже.

Преимущества

  • Прочность — стальные элементы комплекта выдерживают повышенные нагрузки.
  • Решение широкого спектра задач — удлинители позволяют увеличить длину растяжки, при помощи фигурных насадок можно воздействовать на поверхности разных форм, а также на труднодоступные участки.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс с ложементом и колесами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13130 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...