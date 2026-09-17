Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса
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Характеристики
Описание товара Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса
Гидравлическая растяжка Stels 51356, рассчитанная на усилие до 10 т, — компактный набор в пластиковом кейсе на колесах, включающий 17 предметов — цилиндр, гидронасос, адаптер, удлинители, опорную площадку и 7 сменных насадок. Ее используют для рихтовки металлических конструкций и проведения кузовного ремонта. Растяжка эффективно восстанавливает геометрию проемов автомобильных окон и дверей, а также больших участков кузова. Пригодится в автосервисе, будет полезна в гараже.
Преимущества
- Прочность — стальные элементы комплекта выдерживают повышенные нагрузки.
- Решение широкого спектра задач — удлинители позволяют увеличить длину растяжки, при помощи фигурных насадок можно воздействовать на поверхности разных форм, а также на труднодоступные участки.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс с ложементом и колесами.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Гидравлическая растяжка Stels 51356, рассчитанная на усилие до 10 т, — компактный набор в пластиковом кейсе на колесах, включающий 17 предметов — цилиндр, гидронасос, адаптер, удлинители, опорную площадку и 7 сменных насадок. Ее используют для рихтовки металлических конструкций и проведения кузовного ремонта. Растяжка эффективно восстанавливает геометрию проемов автомобильных окон и дверей, а также больших участков кузова. Пригодится в автосервисе, будет полезна в гараже.
Преимущества
- Прочность — стальные элементы комплекта выдерживают повышенные нагрузки.
- Решение широкого спектра задач — удлинители позволяют увеличить длину растяжки, при помощи фигурных насадок можно воздействовать на поверхности разных форм, а также на труднодоступные участки.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс с ложементом и колесами.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Отзывы о товаре Растяжка гидравлическая STELS 51356, 10 т, 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе на колеса