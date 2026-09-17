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Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т

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Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т
6 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х28х21
Вес, кг.
5.38

Описание товара Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т

Гидравлическая стяжка пружин Kraftool создана для тех, кто ценит комфорт и безопасность при выполнении сложных задач. Благодаря гидравлическому механизму, процесс сжатия пружин становится гораздо легче и требует минимум усилий. Надёжность и простота работы делают инструмент особенно удобным для автосервиса и самостоятельного ремонта.

Отзывы о товаре Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлическая стяжка пружин Kraftool создана для тех, кто ценит комфорт и безопасность при выполнении сложных задач. Благодаря гидравлическому механизму, процесс сжатия пружин становится гораздо легче и требует минимум усилий. Надёжность и простота работы делают инструмент особенно удобным для автосервиса и самостоятельного ремонта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т - по цене 6250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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