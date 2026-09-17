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Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней
6 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Размеры в упаковке, м
2.9х0.58х0.1
Вес, кг.
10.2

Описание товара Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней

Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней

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Характеристики
Бренд
СИБИН
Описание
Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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