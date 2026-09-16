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Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U

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Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 960 руб. 
Начислим 367 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U
20 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
50
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
515
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.04х0.26х0.11
Вес, кг.
36.5

Описание товара Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U

Телекоммуникационный шкаф Cabeus высотой 42U — вместительное решение для напольного размещения оборудования. Конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг, позволяя организовать внутри необходимую телекоммуникационную конфигурацию. Отсутствие двери обеспечивает открытый доступ к установленным компонентам, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид. Шкаф произведён в Китае.

Отзывы о товаре Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
50
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
515
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus высотой 42U — вместительное решение для напольного размещения оборудования. Конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг, позволяя организовать внутри необходимую телекоммуникационную конфигурацию. Отсутствие двери обеспечивает открытый доступ к установленным компонентам, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид. Шкаф произведён в Китае.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U - по цене 20960 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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