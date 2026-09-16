Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500-9005
Представляем вашему вниманию шкаф для коммутации ЦМО ШРН-15.500-9005 — идеальное решение для организации и защиты критически важного сетевого и серверного оборудования. Этот настенный шкаф станет надежным фундаментом вашей IT-инфраструктуры, будь то серверная комната, центр обработки данных или любое другое помещение, где важны порядок, безопасность и эффективное использование пространства. Его главное преимущество — компактность, сочетающаяся с внушительной вместимостью. При высоте в 15 юнитов (U) этот шкаф предоставляет достаточно места для размещения стандартного 19-дюймового оборудования: коммутаторов, маршрутизаторов, патч-панелей, серверов малой глубины и источников бесперебойного питания. При этом, будучи настенной моделью, он кардинально экономит ценную площадь пола, позволяя разместить мощную вычислительную инфраструктуру даже в стесненных условиях. Внешний вид шкафа продуман до мелочей. Строгий и стильный черный цвет делает его универсальным элементом любого интерьера, от промышленной зоны до современного офиса. Передняя дверца, выполненная из прочного закаленного стекла, не только обеспечивает эстетическую привлекательность, но и позволяет визуально контролировать состояние установленного оборудования, не открывая шкаф. Индикаторы работы устройств, светодиодные лампочки — вся ключевая информация всегда у вас перед глазами. Задняя же дверца изготовлена из цельного стального листа, что обеспечивает дополнительную защиту и жесткость всей конструкции.
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