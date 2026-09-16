Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005
Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-М-15.500-9005 – идеальное решение для организации профессионального сетевого и серверного оборудования в условиях ограниченного пространства. Его сбалансированные габариты и продуманная конструкция делают его незаменимым элементом современной ИТ-инфраструктуры, будь то серверная комната, центр обработки данных или диспетчерский пункт. Модель предназначена для настенного монтажа, что позволяет эффективно использовать вертикальное пространство и освобождать ценную площадь пола. Высота шкафа составляет пятнадцать унифицированных модулей, что предоставляет достаточное пространство для размещения самого разнообразного активного и пассивного оборудования стандартной ширины. Ширина конструкции в шестьсот миллиметров и глубина в пятьсот тридцать миллиметров формируют удобный и просторный рабочий объем для комфортного монтажа и последующего обслуживания аппаратуры.
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