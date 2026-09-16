Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
120
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 450 руб.
В наличии
Код товара: 736856
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 450 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
120
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
660
Полезная глубина (мм)
581
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
66х62х21
Вес, кг.
23
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-М-9.650 наиболее подходит для монтажа 19'' сетевого оборудования, которое приходится часто обслуживать. Благодаря съёмным боковым стенкам доступ к установленной аппаратуре возможен с трёх сторон. Размеры данного разборного шкафа ШРН-М (ВхШхГ): 480х600х660 мм. Его полезная глубина составляет 581 мм. Полезная высота — 9U. Цвет изделия серый (RAL 7035). Шкаф настенный ШРН-М легко собирается на основе рамного каркаса. Для фиксации боковых стенок предусмотрены точечные замки. На стену изделие навешивается с помощью отверстий в задней стенке. Дверь данного шкафа ШРН-М 9U изготовлена из ударостойкого тонированного стекла
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
120
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
660
Полезная глубина (мм)
581
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Страна производитель
Беларусь
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО ШРН-М-9.650 наиболее подходит для монтажа 19'' сетевого оборудования, которое приходится часто обслуживать. Благодаря съёмным боковым стенкам доступ к установленной аппаратуре возможен с трёх сторон. Размеры данного разборного шкафа ШРН-М (ВхШхГ): 480х600х660 мм. Его полезная глубина составляет 581 мм. Полезная высота — 9U. Цвет изделия серый (RAL 7035). Шкаф настенный ШРН-М легко собирается на основе рамного каркаса. Для фиксации боковых стенок предусмотрены точечные замки. На стену изделие навешивается с помощью отверстий в задней стенке. Дверь данного шкафа ШРН-М 9U изготовлена из ударостойкого тонированного стекла
Купить Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650 - по цене 19450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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