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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650-9005

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 4
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 5
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 4
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 5
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО ШРН-12.650-9005 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 970 руб. 
Начислим 351 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650-9005
19 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х61х60
Вес, кг.
27.2

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650-9005

Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-12.650-9005 – идеальное решение для организации профессионального телекоммуникационного и сетевого оборудования. Этот приборный шкаф станет надежным и эстетичным домом для вашего критически важного оборудования, будь то серверы, патч-панели, маршрутизаторы или источники бесперебойного питания. Его продуманная конструкция и robustное исполнение отвечают самым высоким требованиям к функциональности, безопасности и долговечности в условиях интенсивной эксплуатации. Несмотря на свои внушительные возможности, шкаф обладает компактными размерами и предназначен для настенного монтажа, что позволяет рационально использовать пространство в серверных комнатах, офисах, центрах обработки данных или на промышленных объектах. Его высота в 12 унитарных модулей (12U) предоставляет достаточное пространство для размещения стандартного оборудования, при этом шкаф не загромождает помещение. Ширина в 599 миллиметров и глубина в 658 миллиметров обеспечивают удобный монтаж даже довольно габаритных устройств, а полезная глубина в 600 мм гарантирует, что все компоненты будут размещены комфортно, с учетом необходимого запаса для прокладки кабелей и вентиляции. Основа шкафа – это прочный металлический каркас, выполненный из стального листа толщиной 1.2 миллиметра. Такая конструкция обеспечивает исключительную жесткость и устойчивость, позволяя выдерживать распределенную нагрузку до 200 килограммов. Вы можете быть уверены, что даже при полной загрузке дорогостоящее оборудование находится в полной безопасности. Для максимальной защищенности от несанкционированного доступа шкаф оснащен надежным врезным замком с ключом, который надежно запирает обе дверцы, сохраняя вашу инфраструктуру под контролем.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-12.650-9005 – идеальное решение для организации профессионального телекоммуникационного и сетевого оборудования. Этот приборный шкаф станет надежным и эстетичным домом для вашего критически важного оборудования, будь то серверы, патч-панели, маршрутизаторы или источники бесперебойного питания. Его продуманная конструкция и robustное исполнение отвечают самым высоким требованиям к функциональности, безопасности и долговечности в условиях интенсивной эксплуатации. Несмотря на свои внушительные возможности, шкаф обладает компактными размерами и предназначен для настенного монтажа, что позволяет рационально использовать пространство в серверных комнатах, офисах, центрах обработки данных или на промышленных объектах. Его высота в 12 унитарных модулей (12U) предоставляет достаточное пространство для размещения стандартного оборудования, при этом шкаф не загромождает помещение. Ширина в 599 миллиметров и глубина в 658 миллиметров обеспечивают удобный монтаж даже довольно габаритных устройств, а полезная глубина в 600 мм гарантирует, что все компоненты будут размещены комфортно, с учетом необходимого запаса для прокладки кабелей и вентиляции. Основа шкафа – это прочный металлический каркас, выполненный из стального листа толщиной 1.2 миллиметра. Такая конструкция обеспечивает исключительную жесткость и устойчивость, позволяя выдерживать распределенную нагрузку до 200 килограммов. Вы можете быть уверены, что даже при полной загрузке дорогостоящее оборудование находится в полной безопасности. Для максимальной защищенности от несанкционированного доступа шкаф оснащен надежным врезным замком с ключом, который надежно запирает обе дверцы, сохраняя вашу инфраструктуру под контролем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650-9005 - по цене 19970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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