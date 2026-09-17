Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
450
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 770 руб.
В наличии
Код товара: 741299
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
20 770 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
450
Высота
42U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.03х0.71х0.22
Вес, кг.
36.5
Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000
Телекоммуникационная стойка ЦМО — вместительное и надёжное решение для размещения оборудования в серверной или на предприятии. Высота 42U (2000 мм) позволяет разместить значительный объём техники, а полезная глубина 1000 мм подходит для работы с современными устройствами. Максимальная нагрузка — 450 кг: стойка выдержит даже самые тяжёлые серверы и компоненты. Расположение напольное, ширина — 560 мм, а глубина — 1280 мм обеспечивают устойчивость. Открытая конструкция без двери облегчает доступ к оборудованию и улучшает вентиляцию. Лаконичный белый цвет гармонично впишется в любой интерьер технических помещений.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 970 руб.4993 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650
-
В наличииЦена 19 970 руб.4993 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация черный ШРН-12.650-9005
-
В наличииЦена 20 150 руб.5038 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация черный ШРН-15.500-9005
-
В наличииЦена 20 150 руб.5038 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм перфорация серый ШРН-15.500
-
В наличииЦена 20 770 руб.5193 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 42U 1000мм черный СТК-С-42.2.1000-9005
-
В наличииЦена 20 960 руб.5240 руб. в СплитСтойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U
-
В наличииЦена 21 110 руб.5278 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1
-
В наличииЦена 21 510 руб.5378 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005
-
В наличииЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650
-
В наличииЦена 22 340 руб.5585 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005
-
В наличииЦена 22 340 руб.5585 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005
-
В наличииЦена 22 340 руб.5585 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
450
Высота
42U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационная стойка ЦМО — вместительное и надёжное решение для размещения оборудования в серверной или на предприятии. Высота 42U (2000 мм) позволяет разместить значительный объём техники, а полезная глубина 1000 мм подходит для работы с современными устройствами. Максимальная нагрузка — 450 кг: стойка выдержит даже самые тяжёлые серверы и компоненты. Расположение напольное, ширина — 560 мм, а глубина — 1280 мм обеспечивают устойчивость. Открытая конструкция без двери облегчает доступ к оборудованию и улучшает вентиляцию. Лаконичный белый цвет гармонично впишется в любой интерьер технических помещений.
Купить Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000 - по цене 20770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000