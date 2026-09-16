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Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм черный СТК-С-42.2.1000-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм черный СТК-С-42.2.1000-9005

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Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 - фото 1
Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 - фото 2
Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
450
Высота
42U
  • Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 - фото 1
  • Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 - фото 2
  • Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 770 руб. 
Начислим 364 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736897
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм черный СТК-С-42.2.1000-9005
20 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
450
Высота
42U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
100
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.7х0.09
Вес, кг.
38.1

Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм черный СТК-С-42.2.1000-9005

Серверная телекоммуникационная стойка ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 предназначена для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Удобна для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим открытый доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка. Стойка ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 фиксируется к полу анкерными болтами, либо устанавливается на регулируемые по высоте опоры (ножки), в комплект поставки не входят. Для уменьшения площади установи, предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов - наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560х1030 мм., при разложенных 560х1280 мм. Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена система заземления и широкий спектр аксессуаров. Стойки поставляются в разобранном виде.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм черный СТК-С-42.2.1000-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
450
Высота
42U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
100
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Серверная телекоммуникационная стойка ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 предназначена для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Удобна для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим открытый доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка. Стойка ЦМО СТК-С-42.2.1000-9005 фиксируется к полу анкерными болтами, либо устанавливается на регулируемые по высоте опоры (ножки), в комплект поставки не входят. Для уменьшения площади установи, предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов - наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560х1030 мм., при разложенных 560х1280 мм. Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена система заземления и широкий спектр аксессуаров. Стойки поставляются в разобранном виде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм черный СТК-С-42.2.1000-9005 - по цене 20770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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