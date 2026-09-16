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Стойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005

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Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-42.2-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
350
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 340 руб. 
Начислим 387 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005
22 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
350
Высота
42U
Высота (мм)
2003
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.25х0.13
Вес, кг.
38

Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005

Универсальные телекоммуникационные стойки ЦМО СТК-42.2-9005 19" предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки ЦМО СТК-42.2-9005 19" имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
350
Высота
42U
Высота (мм)
2003
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
800
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Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные телекоммуникационные стойки ЦМО СТК-42.2-9005 19" предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Универсальные стойки 19" удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. Универсальные стойки ЦМО СТК-42.2-9005 19" имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка 19" имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005 - по цене 22340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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